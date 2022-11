യുഎഇയില്‍ ഇനി സേവനമില്ലെന്ന് സൊമാറ്റോ, അമ്പരന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍; തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍...

International

oi-Jithin TP

ദുബായ്: ലോകത്തെല്ലായിടത്തും അതിവേഗം വളര്‍ന്ന ഭക്ഷ്യ വിതരണ ശൃംഖലയാണ് സൊമാറ്റോ. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളിലും സൊമാറ്റോ അതിവേഗമാണ് പച്ചപിടിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ യു എ ഇയില്‍ സൊമാറ്റോ സേവനം അവസാനിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.

ഖലീജ് ടൈംസാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പ്രകാരം നവംബര്‍ 24 വരെ മാത്രമെ സൊമാറ്റോയുടെ ഫുഡ് ഓര്‍ഡറിംഗ് ഫീച്ചര്‍ യു എ ഇയില്‍ ലഭ്യമാകൂ. എന്നാല്‍ ഇതിന് പകരം സംവിധാനം സെമാറ്റോ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്.

