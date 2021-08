ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ 15 പേർക്കു മാത്രം ഒരേസമയം ദർശനനാനുമതി; വാവുബലിക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബലിതർപ്പണമുണ്ടാകില്ല

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 15 പേർക്ക് വരെ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ വന്നതോടെ കൂടുതൽ പേർക്ക് ദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സ്ഥലപരിമിതി മൂലം കൂടുതൽ പേരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല.തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ദർശനമെന്നുള്ളത് തുടരാനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം.അതേസമയം കർക്കിടക വാവുബലിക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ ഞായറാഴ്ച ഭക്തർക്ക് ബലിതർപ്പണത്തിന് അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English summary

Due to the restrictions on places of worship allowed up to 15 people as part of the Covid restrictions, more temples are allowed to visit, but due to space constraints, temples are not able to accommodate more people.