Kerala

oi-Jithin Tp

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണകടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്‌ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ കൈയില്‍ തെളിവുകളൊന്നുമില്ല എന്ന് സോളാര്‍ കേസിലെ പ്രതി. തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവര്‍ ഓരോ ദിവസവും വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അവര്‍ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ തെളിവ് ചോദിക്കാറില്ല എന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം താന്‍ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചോദിക്കുമ്പോള്‍ തന്നോട് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാന്‍ മടി കാണിക്കാറില്ല എന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നിങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ തെളിവുകള്‍ വേണ്ട എന്നും അവര്‍ ചോദിച്ചു. താന്‍ തെളിവുകള്‍ സഹിതമാണ് പരാതി നല്‍കിയിട്ടുള്ളത് എന്നും എന്തെങ്കിലും ആരോപണങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ് പോവുകയല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. സ്വര്‍ണക്കടത്തിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വരുത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല.

'കൃത്യമായി നികുതി അടച്ചു'; മോഹന്‍ലാലിനേയും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിനേയും അഭിനന്ദിച്ച് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

കൊല്ലുന്ന നോട്ടം തന്നെ; വീണ്ടും വൈറല്‍ ചിത്രവുമായി സാധിക

English summary

accused in the solar case said that there have no evidence for the allegations made by Swapna Suresh