ദിലീപിന്റെ ആ ഖത്തര്‍ യാത്ര എന്തിന്? വിഐപിയ്ക്കും നടിയോട് വ്യക്തിവിരോധമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം

Kerala

oi-Jithin Tp

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും പ്രതികള്‍ വിദേശത്തും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപ് 2018 സെപ്റ്റംബര്‍ 20 മുതലും 2019 ഫെബ്രുവരി 13 മുതലും ഒരാഴ്ച വീതം നടത്തിയ ഖത്തര്‍ യാത്രകളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ശേഖരിക്കുമെന്ന് മനോരമ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

അതേസമയം നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസില്‍ ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരായ ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കാളിയായതായി സംശയിക്കുന്ന വി ഐ പിക്കും അക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോട് വ്യക്തിവിരോധമുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ നടിയുടെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. രണ്ട് തവണയും കേസിന്റെ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയില്‍ ഇളവ് നേടിയാണു ദിലീപ് ഖത്തറിലേക്കുള്ള യാത്ര നടത്തിയത്.

English summary

The investigation team found that the accused had conspired abroad to sabotage the investigation and to influence witnesses in the case of attacking the actress. To confirm this, Manorama reports that the crime branch will collect details of Dileep's Qatar trip.