'എന്റെ അന്നം മുട്ടിക്കാൻ ഒരു കുറ്റവാളിക്കും കഴിയില്ല; കുറ്റാരോപിതനായത് മുതൽ ദിലീപുമായി സഹകരിച്ചിട്ടില്ല'

Kerala

oi-Swaroop Tk

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ അതിജീവിതക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ച് സിനിമ ലോകത്തെ നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റ് ഷെയര്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മിക്ക താരങ്ങളും പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. മോഹന്‍ലാല്‍, മമ്മൂട്ടി അടക്കമുള്ളവരും യുവ താരങ്ങളും പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു.

English summary

Actor Joy Mathew Opens Up He Hasn't cooperated with Dileep since he came to know that he is accused