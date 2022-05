Kerala

oi-Jithin Tp

അബുദാബി: ബീഫ് കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് തന്റെ നിലപാടാണെന്നും അതില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്നു എന്നും നടി നിഖില വിമല്‍. ആ നിലപാട് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരില്‍ നടന്ന സൈബര്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും നിഖില വിമല്‍ വ്യക്തമാക്കി. അത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ താന്‍ ഗൗനിക്കാറില്ല എന്നും നിഖില വിമല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ജോ ആന്‍ഡ് ജോയുടെ പ്രൊമോഷന്റെ ഭാഗമായി ദുബായില്‍ എത്തിയ നിഖില വാര്‍ത്തസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു നിലപാട് ആവര്‍ത്തിച്ചത്.

അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോള്‍ എല്ലാവരും അവരവരുടെ നിലപാടുകള്‍ പറയും. അതുപോലെ ഞാനെന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവര്‍ക്കും നിലപാട് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, നിഖില വിമല്‍ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. എല്ലാവര്‍ക്കും നിലപാടുകളുണ്ട് എന്നും അത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടതിന് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും നിഖില വിമല്‍ പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായി തന്റെ നിലപാടാണ് താന്‍ പറഞ്ഞതെന്നും നിഖില വിമല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അത് തുറന്നു പറയാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കഴിയണം എന്നും നിഖില വിമല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

English summary

Actress Nikhila Vimal says what she said about eating beef is her position and she stands by it