ജയില്‍ വാസം ജാതകത്തില്‍ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചു; ദിലീപിനെ വെറുതെ ക്രൂശിക്കാനാവില്ല; ശാലു മേനോന്‍

കേരളത്തെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയ സോളാർ കേസില്‍ സരിത, ബിജു രാധാകൃഷ്ണന്‍ എന്നിവരോടൊപ്പം നിറഞ്ഞ് കേട്ട പേരായിരുന്നു നടിയും നർത്തകയുമായ ശാലൂ മേനോന്റേത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 41 ദിവസത്തോടെ താരത്തിന് ജയിലില്‍ കിടക്കേണ്ടിയും വന്നു. എന്നാല്‍ അപ്രതീക്ഷമായി വന്ന പ്രതിസന്ധിയും ജയില്‍വാസവും തന്നെ ഒട്ടും തളർത്തിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ശാലു മേനോന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സീ ന്യൂസ് മലയാളത്തിന് നല്‍കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

കാരാഗ്രഹ വാസം എന്നുള്ളത് എന്റെ ജാതകത്തില്‍ ഉള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷ നേരത്തെ ഒരു ജോത്സ്യനും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. എല്ലാം നല്ലതാണെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ ജാതകത്തില്‍ തന്നെ എല്ലാം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കണ്ടക ശനികൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുവെന്നും ശാലൂ മേനോന്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

