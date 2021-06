Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: മീഡിയ വണ്‍ ചാനലില്‍ നടത്തിയ ഒരു പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ ആയിരുന്നു കവരത്തി പോലീസ് ഐഷ സുല്‍ത്താനയ്‌ക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി കേസ് എടുത്തത്. അതിന് ശേഷം ഐഷ നേരിടേണ്ടി വന്ന വേട്ടയാടലുകള്‍ ചെറുതായിരുന്നില്ല.

എന്തായാലും ആ വിഷയം വെറുതേ പറഞ്ഞ് പോകാന്‍ ഐഷ തയ്യാറല്ല. സംവിധായിക ആയ ഐഷ സുല്‍ത്താന തന്റെ ജീവിതം സിനിമയാക്കാന്‍ പോവുകയാണ്. അതിന്റെ ജോലികള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലെ പോയന്റ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന പരിപാടിയില്‍ ആയിരുന്നു ഐഷ സുല്‍ത്താനയുടെ പ്രതികരണം. വിശദാംശങ്ങള്‍...

Shyam Devaraj and Binu Phalgunan talks about Ayisha Sulthana Sedition case

English summary

Aisha Sultana to make a movie on her life experience with sedition case registered against her. She expressed her wish in an interview with Asianet News and explained that she started the work of the movie.