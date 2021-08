ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടവും അശ്ലീല പ്രദർശനവും; കർശന നടപടിയെന്ന് ഇ എസ് ബിജുമോൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നര കൊല്ലത്തോളമായി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ പിന്തുടരുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടവും അശ്ലീല നൃത്തവും. പലവിധത്തിലുള്ള ടെലിഗ്രാം, വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ലിങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് അശ്ലീല വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും സൈബർ പൊലീസിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അങ്കമാലി ഡയറീസിലെ പെപ്പേ വിവാഹിതനാകുന്നു; നടന്‍ ആന്റണി വര്‍ഗീസിന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

Anti-social behavior and obscene dancing in online classes followed by school children for the past year and a half following the spread of Kovid disease. Pornographic videos are posted using links found in various Telegram and WhatsApp groups. Teachers and parents from different parts of the state have lodged complaints with the cyber police seeking a police probe into the incident.