ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ബോണ്ട് സർവീസുകൾ; കൺസഷൻ നിരക്കുകളിൽ മാറ്റമില്ല: ഗതാഗതമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള നിലവിലെ കൺസഷൻ നിരക്കുകൾ അതേപടി തുടരുമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആൻ്റണി രാജു. സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്കൂളുകൾക്കായി കെഎസ്ആർടിസി ബോണ്ട് സർവീസ് ഒരുക്കും. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങള്‍ പൂർണ്ണമായും കൊവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. ഗതാഗത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗതാഗതമന്ത്രി.

English summary

Transport Minister Antony Raju has said that the current concession rates for students will remain the same when schools reopen on November 1,