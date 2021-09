വിവാഹ യാത്രയ്ക്കും 'ആനവണ്ടി'യെ ഒപ്പം കൂട്ടി അനുരാജ്; തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ കെഎസ്ആർടിസിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത കമ്പം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമായ കെഎസ്ആർടിസിയിലെ (ആനവണ്ടി) യാത്രകൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയമേറുന്നു. കാലം മാറിയപ്പോൾ എന്തിനും ഏതിനും ആനവണ്ടിക്ക് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകുന്നയാളുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. സാധാരണ രീതിയിൽ വരനും വധുവുമൊക്കെ കാറിലും ജീപ്പിലും യാത്രചെയ്ത വിവാഹത്തിനും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്കും മറ്റുമായി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തൊരു ഐടി പ്രൊഫഷണൽ അനുരാജ് വിവാഹവേദിയിലേക്ക് പോയത് ജനങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആനവണ്ടിയിൽ. കെഎസ്ആർടിസിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത കമ്പമാണ് അനുരാജിൻ്റെയും ഭാര്യ പ്രിയയുടെയും വിവാഹയാത്രയെ രാജകീയമാക്കിയത്.

English summary

Anuraj, an IT professional from Thiruvananthapuram, went to the wedding venue in the ksrtc bus while the bride and groom usually traveled by car and jeep to the wedding and other related private functions.