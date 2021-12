പരസ്യവിചാരണ: ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലം നിരാശ; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ജയചന്ദ്രൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങലിൽ അച്ഛനെയും മകളെയും മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് പിങ്ക് പൊലീസ് ജനമധ്യത്തിൽ നടുറോഡിൽ വച്ച് പരസ്യവിചാരണ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ഡിവൈഎസ്പിയും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടും നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് പിതാവ് ജയചന്ദ്രൻ. പൊലീസിന് പരാതി നൽകി മൂന്നുമാസം പിന്നിടുമ്പോഴും ഇതുവരെയും പരാതിക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

എന്താണ് ഓമിക്രോണ്‍?വീണ്ടും മാനവരാശിയുടെ ജീവനെടുക്കാന്‍ പുതിയ വകഭേദം.. | Oneindia Malayalam

English summary

Jayachandran's father has complained to the DySP and the DGP about the theft of a father and daughter in Attingal by the Pink Police in the middle of the road