ബിജെപി നേതാക്കൾ ബൂത്തുകളിലേക്കിറങ്ങുന്നു; പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ തിരക്കിട്ട നീക്കങ്ങൾ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഇനി മുതൽ നേതാക്കൾ ബൂത്തുകളിലെത്തി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്. ഓരോ നേതാക്കൾക്കും അവർ എത്തിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തേണ്ട ബൂത്തുകൾ വീതിച്ചു നൽകും. ഒരു ദിവസം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം നേതാക്കൾ സംവദിക്കാനും ചിലവഴിക്കാനുമാണ് പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ആലോചിക്കുന്നത്. ബിജെപിയെ ബൂത്ത്തലം മുതൽ സംസ്ഥാന-ദേശീയ തലം വരെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം തിരക്കിട്ട നീക്കം നടത്തുന്നത്.

English summary

From now on, the bjp State leaders will go to the booths and meet the party workers and evaluate their activities.