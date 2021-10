കേരളത്തില്‍ കാരവാനെത്തി; ഇനി താമസ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് അലയേണ്ട, ഇത് പുത്തന്‍ തരംഗം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കാരവാന്‍ ടൂറിസത്തിലേക്ക് കടന്ന് കേരളം. പങ്കാളിത്ത കാരവന്‍ ടൂറിസം എന്ന പേരില്‍ കാരവന്‍ കേരള എന്ന പദ്ധതിക്കാണ് രൂപം നല്‍കിയത്. ഇതിന്റെ ആദ്യപടിയായി അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കാരവന്‍ ടൂറിസം മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും, ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവും ചേര്‍ന്ന് പുറത്തിറക്കി. പ്രമുഖ വാഹന നിര്‍മാണ കമ്പിനിയായ ഭാരത് ബെന്‍സാണ് കാരവാന്‍ നിര്‍മിച്ചത്. സുഗമമായ യാത്രയ്ക്കും സുഖപ്രദമായ താമസത്തിനുമുള്ള ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് കാരവനാണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്.

Caravan arrives in Kerala; No more wandering around looking for accommodation, this is the new wave