കെഎസ്ആർടിസിയിൽ പെൻഷൻ മുടങ്ങി; ശമ്പള പരിഷ്കരണ ചർച്ച പാതിവഴിയിൽ; സൂചന പണിമുടക്ക്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പെൻഷൻ തുക മുടങ്ങുകയും ശമ്പളപരിഷ്കരണ ചർച്ച പാതിവഴിയിൽ നിലക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി. ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ യൂണിയൻ സംഘടനകൾ സൂചനാപണിമുടക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നവംബർ 5, 6 തീയതികളിലാണ് സംഘടനകളുടെ പണിമുടക്ക്. അതേസമയം കോർപ്പറേഷനിലെ അധിക ജീവനക്കാരെ ലേ ഓഫ് മാർഗത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English summary

KSRTC is in a big crisis as the pension amount has been cut off and the salary revision talks are halfway done.