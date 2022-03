12 ചാറ്റുകളും നടിമാരും, 'ഇനി അത് മറ്റേ നടിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം', ദിലീപും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്‍ ദിലീപിനെ പോലീസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സീരിയല്‍ നടിയെ അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ദിലീപിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനുളള നീക്കം.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദിലീപിന്റെ മുന്‍ നായിക ആയിരുന്ന നടിയേയും ചോദ്യം ചെയ്‌തേക്കും എന്നുളള വാര്‍ത്തകളും പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം പോലീസിന്റെ പുതിയ നീക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടിവിയോടാണ് രാഹുല്‍ ഈശ്വറിന്റെ പ്രതികരണം.

English summary

Police will not retrieve deleted chats because they want to keep Dileep in dark in Actress Case, Says Rahul Easwar