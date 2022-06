Kerala

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നു എന്നതിന് തെളിവില്ല എന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍. റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടി വിയുടെ എഡിറ്റേഴ്‌സ് അവറില്‍ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദൃശ്യങ്ങള്‍ ടാംപര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നോ ചോര്‍ന്നു എന്നോ പറയാനാകില്ല എന്നും എന്നാല്‍ കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന സംശയം മാത്രമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനാല്‍ എഫ് എസ് എല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടണമെന്നും രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആക്‌സസ്, കോപ്പി, ടാംപര്‍ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തതായും ടാംപര്‍ ചെയ്തതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്ലെന്നും രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ പറഞ്ഞു. ഇതിന് മറുപടിയായി കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ടോ എന്ന സംശയം തന്നെയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത് എന്നും അതിനാണ് എഫ് എസ് എല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും നികേഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. അത് ശരിയാണ് എന്നും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നതെന്നും രാഹുല്‍ ഈശ്വറും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടി വിയുടെ എഡിറ്റേഴ്‌സ് അവറില്‍ പങ്കെടുത്ത് രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്...

