ദിലീപ് രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ പരമാവധി ശ്രമിച്ചെന്ന ഫീല്‍ ഉണ്ടാക്കാനുളള ശ്രമം: രാഹുല്‍ ഈശ്വർ

Kerala

oi-Ajmal MK

ദിലീപ് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വാട്സാപ്പ് ചാറ്റുകള്‍ ആരുമായിട്ട് ഉള്ളതാണ്, തെളിവിന്റെ സ്വഭാവം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഈശ്വർ. അദ്ദേഹം തന്റെ വക്കീലുമായോ, ഭാര്യയുമായോ, മക്കളുമായോ സംസാരിച്ച ചാറ്റുകളാണ് ഇതെങ്കിലോ? നമുക്ക് ഇപ്പോള്‍ എന്തായാലും അതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങള്‍ തെളിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും തെളിയേണ്ടതുണ്ട്.

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാറ്റുകളാണ് അതെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകള്‍ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഈ കേസുമായി അതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടാവുമോയെന്നും രാഹുല്‍ ഈശ്വർ ചോദിക്കുന്നു. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ദിലീപിനോട് ആർക്കാണ് ശത്രുത; സ്വയം കുഴിച്ച കുഴിയില്‍ വീഴുകയാണ് അയാള്‍: ബൈജു കൊട്ടാരക്കര

ഫോൺ ഹാജരാക്കും മുമ്പ് ദിലീപ് നശിപ്പിച്ചത് 12 നിർണായക മെസ്സേജുകൾ | Oneindia Malayalam

English summary

If Dileep escapes, the police are trying to make it feel like we did our best: rahul easwar