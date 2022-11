ദിലീപ് അക്കാര്യം ചെയ്തെന്ന് തെളിയിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതിന് ഞാന്‍ കയ്യടിക്കും: സജി നന്ത്യാട്ട്

Kerala

oi-Ajmal MK

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം ഇന്നലെ പ്രതികളായ ദിലീപിനേയും ശരത്തിനേയും കോടതി വായിച്ച് കേള്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. കേസിലെ തെളിവുനശിപ്പിക്കൽ, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന അനുബന്ധ കുറ്റപത്രമാണ് ദിലീപിനെ വായിച്ച് കേള്‍പ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ദിലീപും കേസിൽ പുതുതായി പ്രതിചേർത്ത സുഹൃത്ത് ജി.ശരത്തും കുറ്റങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു.

ദിലീപിന്റെ മുന്‍ സുഹൃത്തായ ബാലചന്ദ്രകുമാർ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കേസില്‍ ക്രൈബ്രാഞ്ച് തുടരന്വേഷണം നടത്തിയത്. അതേസമയം ബാലചന്ദ്രകുമാർ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന ഒരു തെളിവുകളും നിനില്‍ക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് ദിലീപ് അനുകൂലിയായ സജി നന്ത്യാട്ട് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ ചർച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സജിനന്ത്യാട്ടിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്...

Dileep Actress case: saji nanthyattu says If you prove that Dileep did it, I will applaud what you say