ആ അഭിമുഖത്തിന് ശേഷം ദിലീപ് വിളിച്ചു; സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ പറഞ്ഞതല്ലെന്ന് ഞാന്‍... മധു പറയുന്നു

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ ദിലീപിനെതിരെ പല കോണില്‍ നിന്നും അഭിപ്രായം ഉയരുന്നതിനിടെ, വ്യത്യസ്തമായി പ്രതികരിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുതിര്‍ന്ന നടന്‍ മധു. ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ നടിയുടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കിയതായിരുന്നു മധു. എന്നാല്‍, മധു ദിലീപ് അനുകൂലിയാണ് എന്ന തരത്തില്‍ പിന്നീട് പ്രചാരണമുണ്ടായി.

സിനിമാ മേഖലയില്‍ ഒട്ടേറെ പേര്‍ ദിലീപിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുവെന്നും ഇതിനായി ദിലീപ് പണം ചെലവഴിക്കുന്നു എന്നുമുള്ള പ്രചാരണവും നടന്നു. അന്ന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തെയും പിന്നീട് ദിലീപ് ഫോണില്‍ വിളിച്ചതിനെയും പറ്റി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മധു ഇപ്പോള്‍. സമകാലിക മലയാളം ഓണപ്പതിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള അഭിമുഖത്തിലാണ് ദിലീപ് കേസില്‍ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലുള്ള വിശദീകരണം അദ്ദേഹം നല്‍കിയത്....

English summary

Dileep Called Me Some Days After An Interview in Which I Had Says About Him, Madhu Opens Up