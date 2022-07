'ദിലീപ് അതിജീവിക്കാൻ പാടുപെടുന്നു,നഷ്ടപ്പെട്ടത് അയാൾക്ക്..അതിന് കാരണം..';സംവിധായകൻ

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി; നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന് പങ്കില്ലെന്നുള്ള മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖയുടെ പ്രതികരണം വലിയ വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. ദിലീപിന്റെ വളർച്ചയിൽ പലർക്കും അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടന്റെ പേര് കേസിൽ വരുമെന്ന് താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെന്നുമായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ പ്രതികരണം. നടനെതിരായ തെളിവുകൾ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ആർ ശ്രീലേഖയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ പ്രതികരിക്കുകയണ് സംവിധായകൻ അഖിൽ മാരാർ.ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പ്രതികരണം. പോസ്റ്റ് വായിക്കാം

English summary

Dileep is struggling to survive, loss is his it is because of that says director Akhil Marar