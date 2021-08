പികെ ഫിറോസിനെതിരെ ഇഡി കേസ്; ആ പാപഭാരവും മുഈന്‍ അലിയുടെ തലയില്‍ വരുമോ... കഥകളിങ്ങനെ

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: കത്വ, ഉന്നവ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബിജെപിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കോടികള്‍ കള്ളപ്പണമായി കേരളത്തിലേക്കൊഴുക്കി എന്ന് പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നിട്ടും അന്വേഷണം നടത്താന്‍ അറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന ഏജന്‍സിയാണ് ഇഡി എന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അവിടെ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാല്‍ പികെ ഫിറോസിനും സികെ സുബൈറിനും എതിരെ ഇപ്പോള്‍ ഇഡി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത കേസ് മുസ്ലീം ലീഗിനുള്ളിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ആളിക്കത്തിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ഇതോടൊപ്പം ഉയരുകയാണ്. പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയ്ക്കും മകനും എതിരെ ഇഡിയ്ക്ക് പരാതി നല്‍കുമെന്ന കെടി ജലീലിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കൂടി ഇതിനോട് ചേര്‍ത്ത് വായിക്കണം.

English summary

ED Files case against PK Firos in Katwa- Unnao fund misusing case; What will happen to Moyeen Ali Thangal. Moyeen Ali earlier expressed some remarks which supported the allegations against PK Firos and CK Subair.