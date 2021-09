തിയേറ്ററുകളിൽ ആളെക്കയറ്റിയുള്ള സിനിമാപ്രദർശനം ഉടനുണ്ടാകുമോ; ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച് സിനിമ മന്ത്രി

Kerala

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്തെ തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കുന്നതിൽ ഇനിയും തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സിനിമ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ. തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സജീവ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും. കൊവിഡ് സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി തിയേറ്ററുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു.

അൺലോക്ക് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് തുറന്നത്. നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സീരിയൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അനുവാദം നൽകിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം സിനിമ ഷൂട്ടിംഗിന് അനുമതി നൽകിയെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു.

Film and Cultural Minister Saji Cherian has said that no decision has been taken yet on opening theaters in the state.