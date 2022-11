Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി:വാണിജ്യത്തിനപ്പുറം ലോകത്തെല്ലാവരും ഹൃദയം കൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലോകകപ്പെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി.ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തോളമായി ഖത്തർ ആഗ്രഹിച്ച ഫുട്‍ബോൾ സ്വപ്നങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നലെ മുതൽ പന്തുരുളാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഒരു സ്വപ്‌നവും വലുതല്ലെന്ന് കാണിച്ച് തരുന്ന, ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കും സ്വപ്‌നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റാനാവില്ലന്ന് കാണിച്ചുതരുന്ന,വലിയവനും ചെറിയവനും ഒന്നാണെന്ന് കാണിച്ച് തരുന്ന, നിറവും ജാതിയും, മതവും ഒന്നാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ലോകകപ്പ് കാലമാണിത്.ഗാനിം മുഫ്താഹിനൊപ്പം മോർഗൻ ഫ്രീമാനും അരങ്ങിലെത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയം വംശവെറിക്ക് നൽകാനുണ്ടോയെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിക്കുന്നു. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം വായിക്കാം

English summary

'Ganim who teaches us that dreams are not far away; Is there more politics to be given to racism? britas