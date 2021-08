സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്ക് അനുമതി നൽകാനൊരുങ്ങി സർക്കാർ; നയപരമായ തീരുമാനം ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: അൺ എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിൽ.വിവിധ സർവകലാശാലകൾ സ്വാശ്രയ മേഖലയിൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകൾ, ലോ കോളേജുകൾ എന്നിവ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ്. എന്നാൽ, സർക്കാർ തലത്തിലോ ഇടതുമുന്നണി തലത്തിലോ നയപരമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം, സർക്കാരിൻ്റെ വാക്കാലുള്ള അനുമതിയോടെയാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

English summary

The government is considering allowing self-financing colleges in the unaided sector. However, no policy decision has been taken at the government level or at the Left Front level. However, it is learned that the application is being accepted with the verbal permission of the government.