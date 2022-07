'ദിലീപ് ഇരയല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് ദിലീപിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചില്ല'? ആർ ശ്രീലേഖയോട് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

Kerala

oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ഡിജിപി ആർ ശ്രീലേഖ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളോട് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ച് നടിയും ഡബ്ബിംഗ് ആർടിസ്റ്റുമായ ആർ ശ്രീലേഖ. കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലേഖ പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ദിലീപിനെ ജയിലിൽ പോയി കാണാൻ തോന്നിയ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് ഇതുവരെ ആ പെൺകുട്ടിയെ പോയി കാണാനോ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനോ തോന്നിയിട്ടില്ല. സർവ്വീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴുളള പൊളിറ്റിക്സ് റിട്ടയർ ആയപ്പോൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കുകയാണ് ശ്രീലേഖ എന്നും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ആരോപിച്ചു.

English summary

If Dileep is the victim why R Sreelekha did not try to save him in actress case, Asks Bhagyalakshmi