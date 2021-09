ലോകമേ തറവാട്, കാരവാൻ ടൂറിസം, സാഹസിക ടൂറിസം; കേരള ടൂറിസം മികവിൻ്റെ പാതയിൽ!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ മികവാർന്ന പദ്ധതികളൊരുക്കി ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ്. കാരവാൻ ടൂറിസം അടക്കമുള്ള നൂതന പദ്ധതികൾക്കാണ് വകുപ്പ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ വിനോദസഞ്ചാരമേഖലയുടെ പുതിയ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള വ്യത്യസ്തതരം പുതിയ പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.

English summary

The Minister of Tourism said that the aim of this project is to promote tourism to new areas and attract more tourists to Kerala