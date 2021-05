Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: അങ്ങനെ 15-ാം കേരള നിയമസഭ നിലവില്‍ വന്നിരിക്കുകയാണ്. 140 ല്‍ 136 എംഎല്‍എമാരും ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാരണം ഹാജരാകാന്‍ സാധിച്ചില്ല. അതില്‍ ഒരാള്‍ മന്ത്രികൂടിയായ വി അബ്ദുറഹ്മാന്‍ ആണ്.

അക്ഷരമാല ക്രമത്തില്‍ ആയിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. വള്ളിക്കുന്ന് എംഎല്‍എ അബ്ദുള്‍ ഹമീദ് മാസ്റ്ററില്‍ തുടങ്ങി വടക്കാഞ്ചേരി എംഎല്‍എ സേവ്യര്‍ ചിറ്റിലപ്പള്ളിയില്‍ അവസാനിച്ചു സത്യപ്രതിജ്ഞകള്‍. മൂന്ന് സിപിഎം എംഎല്‍എമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ദൈവനാമത്തില്‍ ആയിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങള്‍...

Interesting facts about the Oath taking ceremony of 15 th Kerala Assembly. 80 MLA took the pledge not in the name of God.