oi-Sajitha Gopie

കൊച്ചി: ഓണ്‍ലൈന്‍ റമ്മികള്‍ പോലുളളവയില്‍ അടിമകളായി പണം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ കേരളത്തിലടക്കം കൂടി വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെബി ഗണേഷ് കുമാര്‍ എംഎല്‍എ ഈ വിഷയം നിയമസഭയില്‍ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി.

ഓണ്‍ലൈന്‍ റമ്മിയുടെ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന താരങ്ങളെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഗണേഷ് കുമാര്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. റിമി ടോമി, വിജയ് യേശുദാസ് അടക്കമുളളവരുടെ പേരുകള്‍ എംഎല്‍എ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. വിവാദമായതിന് പിന്നാലെ ഓൺലൈൻ റമ്മി പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ച നടനും സംവിധായകനുമായ ലാല്‍ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്.

English summary

'It was done during the economic crisis during the Covid period, will never do this again', clarifies Lal