Kerala

oi-Binu Phalgunan

മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അതില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരണം ഒന്നും ആര്‍ക്കും വേണ്ടിവരില്ല. മലയാള സിനിമയില്‍ ദശാബ്ദങ്ങളായി നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയെ അറിയാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല.

കുരുങ്ങുന്നത് ആര്‍എസ്എസ്സും; ബിജെപിയില്‍ കുറ്റം ചാര്‍ത്തി കൈകഴുകാന്‍ ആവില്ല... എം ഗണേശനിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍

'അറ്റാക്ക് പോലെ ഒരു നെഞ്ചുവേദന, നെഞ്ചിൽ കോടാലിവച്ച് വെട്ടും പോലെ'... ആശുപത്രിക്കിടക്കയിൽ ലൈവുമായി സാന്ദ്ര

മമ്മൂട്ടി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമയിലെ പേര് ആണെന്നതും കേരളത്തിലെ കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് വരെ അറിയുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ശരിയായ പേര് എന്ന് അറിയാത്തവരും കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഒന്ന് ഗൂഗിള്‍ ചെയ്താല്‍ കണ്ടെത്താവുന്നതേയുള്ളു. പക്ഷേ, ജന്മഭൂമിയ്ക്ക് ഇതേ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ലെന്ന് തോന്നു എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. അതിന്റെ കഥ ഇങ്ങനെ...

'ദേഹം നൊന്താല്‍ കൊരവള്ളി ഞാന്‍ കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചുകളയും'- സാബുമോന്‍ അങ്ങനെയാണ്... തെറിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ല

എംഎല്‍എമാര്‍ക്കും എംപിമാര്‍ക്കും ഡിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ നറുക്ക് വീഴില്ല; കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍ വേറേയും

English summary

Janmabhumi reports says that Mammootty is not in Director Board of Kairali TV! But what is the fact? One among the directors is PI Muhammed Kutty, actually this the recordical name of Mammootty.