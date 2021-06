പ്രസീതയുടെ ഫോണ്‍ ശബ്ദരേഖയില്‍ പ്രകോപിതനായി കെ സുരേന്ദ്രന്‍; മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കയർത്തു, ആര് പറഞ്ഞുവിട്ടതെന്ന്

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: കെ സുരേന്ദ്രനെതിരെയുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ ഓരോ ദിവസവും പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അഞ്ച് ദിവസം ദില്ലിയില്‍ തങ്ങിയ സുരേന്ദ്രന്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോള്‍ മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അതേപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വ്യക്തിവിരോധം തീര്‍ക്കുന്നുവെന്ന് സുരേന്ദ്രന്‍, ഓഡിയോക്ലിപ്പിൽ കൃത്രിമം; അടുത്തത് നിയമനടപടി

സികെ ജാനുവുമായുള്ള ഇടപാടുകള്‍ പികെ കൃഷ്ണദാസ് അറിയരുതെന്ന് സുരേന്ദ്രന് നിര്‍ബന്ധം? പുതിയ ഓഡിയോ പുറത്ത്

എന്നാല്‍ ആ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ കെ സുരേന്ദ്രന്‍ പ്രകോപിതനാവുകയായിരുന്നു. പ്രസീത അഴീക്കോട് പുറത്ത് വിട്ട ടെലിഫോണ്‍ ശബ്ദരേഖ സംബന്ധിച്ച ചോദ്യമാണ് കെ സുരേന്ദ്രനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു...

തീപിടുത്തമുണ്ടായ ദില്ലിയിലെ റോഹിംഗ്യന്‍ ക്യാംപില്‍ അവശേഷിപ്പുകള്‍ തിരയുന്ന അഭയാര്‍ത്ഥി- ചിത്രങ്ങള്‍

സുന്ദരയ്ക്ക് കൊടുത്ത പണം കണ്ടെത്തി... അടുത്തത് സുരേന്ദ്രന്റെ അറസ്റ്റോ? ബിജെപി എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കും

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണിലും സുന്ദരയെ ബിജെപി പറ്റിച്ചു! കൊടുത്ത് 8000 ന്റെ ഫോണ്‍, പറഞ്ഞത് 15,000 എന്ന്... തെളിവുകള്‍

ദിക്ഷ ജെ സിങ് അടിപൊളി ലുക്കില്‍; നടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

English summary

K Surendran provocated to journalists on questions about Praseetha Azheekode's audio clips. He asked the woman journalist that who send them to raise such questions.