കേന്ദ്രം നൽകിയ 10 ലക്ഷം ഡോസ് കൊവിഡ് വാക്സിൻ കേരളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല; വിമർശിച്ച് ആരോഗ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം; കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകിയ 10 ലക്ഷം ഡോസ് കൊവിഡ് വാക്സിൻ കേരളം ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മന്‍സൂഖ് മാണ്ഡവ്യ. കേരളത്തിലെ വാക്‌സിന്‍ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംപിമാരായ ഹൈബി ഈഡനും ടിഎന്‍ പ്രതാപനും മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് മാതൃഭൂമി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

കേരളത്തിന് നൽകിയ കൊവിഡ് വാക്സിനുകൾ സംസ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ നൽകാൻ കേന്ദ്രം തയ്യാറാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏറെ മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗവ്യാപന തോത് കുറയാത്തതെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. കേരള സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം ദുർബലമാണെന്നതിന്റെ തെളിവിലേക്കാണ് കേസുകളുടെ വർധനവ് വിരൽചൂണ്ടുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം വാക്സിനേഷൻ കൃത്യമായി നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ആശങ്ക ഉയർത്തി ഇന്നും കൊവിഡ് കേസുകളിൽ വലിയ വർധനവാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ന് 12.38 ശതമാനമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്. 12,818 പേർക്ക് കൂടി ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. . തൃശ്ശൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ. 1605 പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

