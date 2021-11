കർഷക നിയമ ഭേദഗതി; സ്വതന്ത്രഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഐതിഹാസികമായ സംയുക്ത സമരം; സ്പീക്കർ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഐതിഹാസികമായ ജനമുന്നേറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് സംയുക്ത കർഷക സമരമെന്ന് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ.എം ബി.രാജേഷ്. കർഷകസമരത്തിന് കാരണമായ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ കർഷകസമരം ചരിത്രവിജയം നേടിയിരിക്കുകയാണ്. വിജയം കർഷകർക്ക് പുറമേ, ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഐക്യത്തിന്റെയും പോരാട്ടത്തിന്റെയും വിലപ്പെട്ട പാഠം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി.

English summary

The Speaker of the Legislative Assembly Shri MB Rajesh said that the Samyukta Karshaka Samaram is one of the legendary people's movements in the history of independent India