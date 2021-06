Kerala

oi-Binu Phalgunan

തിരുവനന്തപുരം: കെപിസിസി, ഡിസിസി പുന:സംഘടന സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കാന്‍ ജൂണ്‍ 23, ബുധനാഴ്ച കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി ചേരുകയാണ്. കെ സുധാകരന്‍ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചേരുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി എന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.

പതിവിന് വിപരീതമായി ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇത്തവണ വലിയ പ്രാമുഖ്യം പുന:സംഘടനയില്‍ ഉണ്ടാവില്ല. ഇക്കാര്യത്തില്‍ കെ സുധാകരന് ഹൈക്കമാന്‍ഡിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കള്‍ ഈ നീക്കത്തെ എങ്ങനെ നേരിടും എന്നതും കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

KPCC's political committee to convene to decide the criteria for DCC and KPCC reorganization. MPs and MLAs may not be considered for DCC President posts.