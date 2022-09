Kerala

oi-Alaka KV

കൊച്ചി: സ്ത്രീകൾക്ക് ആസ്വാസം ഏകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും സ്ത്രീകള്‍ക്കായി സുരക്ഷിത താമസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ .

'എന്റെ കൂട്' താമസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നുവീണ ജോർജ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാക്കനാട് ഐ.എം.ജി ജംങ്ഷനു സമീപത്തെ എൻ നിര്‍വഹിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. സ്ത്രീകള്‍ ഓടിക്കുന്ന ടാക്സികള്‍ 'എന്റെ കൂട്' പദ്ധതിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ പരിഗണനയിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English summary

Minister veena George said that a shelter for women will arranged in every city; You can register through an application