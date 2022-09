'വിജയ് ബാബു അടക്കമുള്ളവരെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, പറയേണ്ടത് മറ്റൊന്ന്', പത്മപ്രിയ പറയുന്നു

Kerala

oi-Sajitha Gopie

പീഡന ആരോപണങ്ങളും മീടു ആരോപണങ്ങളും മലയാള സിനിമയെ ചെറുതായല്ല പിടിച്ച് കുലുക്കിയത്. ദിലീപ് പ്രതിയായ കേസ് മുതൽ വിജയ് ബാബു കേസും പടവെട്ട് സംവിധായകൻ ലിജു കൃഷ്ണ ആരോപണ വിധേയനായ പീഡന കേസും അടക്കമുളളവ മലയാള സിനിമയെ ഞെട്ടിച്ചു.

വളരെയേറെ തുറന്ന് പറച്ചിലുകളുണ്ടായിട്ടും ആരോപണ വിധേയരെ ആഘോഷിക്കുന്ന രീതിയ്ക്ക് മാത്രം മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് പറയത്തക്ക മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. നടിയും ഡബ്ല്യുസിസി അംഗവുമായ പത്മപ്രിയ ഈ പ്രവണതയെ കുറിച്ച് ദ ക്യൂവിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

English summary

There is no point in talking about people like Vijay Babu, something else needs to be done, says Padmapriya