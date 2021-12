ഒമൈക്രോൺ: കേരളവും അതീവജാഗ്രതയിൽ, വാക്സിനെയും അതിജീവിക്കുമോയെന്നുള്ളത് ആശങ്ക: ആരോഗ്യ മന്ത്രി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: ഒമൈക്രോൺ വൈറസ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ജാഗ്രത നടപടികളും കേരളം സ്വീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. വൈറസിനെ നേരിടാൻ പ്രതിരോധനടപടികൾ ഉൾപ്പെടെയായി കേരളം സജ്ജമാണ്. 26 ഹൈറിസ്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നവരിൽ നിരീക്ഷണം കർശനമാക്കും. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെത്തിയവർക്ക് ഹോം ക്വാറൻ്റൈൻ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഇത്തരക്കാർ കൊവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കർശനമായി പാലിക്കുകയും വേണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Health Minister Veena George has said that Kerala has taken precautionary measures in the wake of the confirmation of the omicron virus in India.