ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ആശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി, സ്നേഹത്തിൻ്റേയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റേയും സന്ദേശമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

oi-Sajitha Gopie

ദില്ലി: ചെറിയ പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഇസ്ലാംമത വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ആശംസകളുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്. ഈദുല്‍ ഫിത്തര്‍ ആശംസകള്‍. നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ ഐക്യത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ഈ ശുഭകരമായ അവസരത്തില്‍ സാധിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്താലും സമൃദ്ധിയാലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ട്വീറ്റ്.

Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this auspicious occasion enhance the spirit of togetherness and brotherhood in our society. May everyone be blessed with good health and prosperity.