നിറതുള്ളിയിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുമായി രതീഷ് താടിക്കാരൻ!

തിരുവനന്തപുരം: നിറതുള്ളികൾ കൊണ്ട് ചിത്രകലയിൽ വർണ്ണ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി രതീഷ് താടിക്കാരൻ. കൊച്ചിയിലെ താടിക്കാരൻസ് ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന നൂറോളം ചിത്രങ്ങൾ രതീഷിൻ്റെ കരവിരുതിൽ പിറന്നിട്ടുണ്ട്. 18 വർഷത്തോളമായി ചിത്രകലയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന രതീഷ് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ജേതാവും കൂടിയാണ്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് രതീഷിനെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനാക്കിയത്.

Ratheesh, a bearded man from Kottarakkara, is creating a marvel of color in painting with colored drops. Ratheesh's hand-painted hundreds of life-size paintings at the Tadikarans Art Gallery in Kochi. Ratheesh, who has been with painting for 18 years, is also the winner of the India Book of Records. Ratheesh won the award for his portrayal of Pandit Jawaharlal Nehru.