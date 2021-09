ഒറ്റപേരിൽ പുസ്തകമെഴുതി; രശ്മിയെ ജീവിതസഖിയാക്കി അനിൽ; പ്രണയം പൂത്തുലഞ്ഞത് എഴുത്തിലൂടെ!!!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ എഴുത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ കണ്ടുമുട്ടി പരിചയപ്പെട്ട ഡോ.രശ്മിയും അനിൽകുമാറും ഇനി ജീവിതത്തിലും ഒരുമിച്ച് ഒരുക്കുടക്കീഴിൽ സഞ്ചരിക്കും. 'രശ്മി അനിൽ' എന്ന പേരിൽ പത്തുവർഷത്തിനിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അഞ്ഞൂറിലേറെ ലേഖനങ്ങളും പതിനഞ്ചിലേറെ പുസ്തകങ്ങളുമാണ്. നിരവധി അഭിമുഖങ്ങളും ഇതിനോടകം സർഗാത്മക സൃഷ്ടികളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English summary

Dr. Reshmi and Anil Kumar, who met on the way to writing on campus, will now travel together under one umbrella for the rest of their lives