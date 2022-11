Kerala

oi-Alaka KV

വ്‌ളോഗര്‍മാരായ ഇ ബുള്‍ജെറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ പേരില്‍ കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായ വിവാദങ്ങള്‍ ചെറുതല്ല. ഇ ബുള്‍ജെറ്റ് സഹോദരന്മാരായ എബിന്റെയും ലിബിന്റെയും രൂപമാറ്റം ചെയ്ത വാന്‍ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ വലിയ തരത്തിലുള്ള കോലാഹലങ്ങളാണ് കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായത്.

സോഷ്യല്‍മീഡിയ നിറയെ ക്യാംപെയ്‌നുകളും വെല്ലുവിളിയും എന്നുവേണ്ട ഉണ്ടാവാത്ത പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇവരുടെ വാന്‍ പിടികൂടിയതോടെയാണ് ഇവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിവാദങ്ങള്‍ക്കിടെ പുതിയ ഒരു വാര്‍ത്ത പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇ ബുള്‍ ജെറ്റ് സഹോദരന്മാര്‍. ഇ ബുള്‍ജെറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഒരുങ്ങുകയാണ് ' വാന്‍ 777' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്‌ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

English summary

The first look poster of Van 777, the movie that tells the story of E Bull Jet, is out