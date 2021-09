ഉമ്മൻചാണ്ടിയേയും ചെന്നിത്തലയേയും അനുനയിപ്പിക്കാൻ വിഡി സതീശൻ.. ഫോണിൽ വിളിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം; ഡിസിസി അധ്യക്ഷ പട്ടികയെ ചൊല്ലി പാർട്ടിയിൽ ഉയർന്ന പൊട്ടിത്തെറിയ്ക്ക് പിന്നാലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സജീവമാക്കി കെപിസിസി നേതൃത്വം. തിങ്കളാഴ്ച യു‍ഡിഎഫ് യോഗം നടക്കാനിരിക്കെയാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടി. കോൺഗ്രസിലെ തർക്കങ്ങളിൽ ഘടകക്ഷികൾക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലീഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികളുടെ പിന്തുണ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കാണെന്നും പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

