മാനുവല്‍ ഫെഡറിക്ക് എത്തിയത് ശ്രീജേഷിന് ഒരു കോടി കൊടുക്കാൻ; കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ മെഡൽജേതാവിനെ ഞെട്ടിച്ച് സർപ്രൈസ്

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കൊച്ചി: ഒളിംപിക്‌സില്‍ മെഡല്‍ നേടുന്ന ആദ്യ മലയാളി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ പലരും ഇപ്പോള്‍ പറയുക പിആര്‍ ശ്രീജേഷിന്റെ പേരായിരിക്കും. ടോക്യോവില്‍ ശ്രീജേഷ് ഒളിംപിക് മെഡല്‍ കഴുത്തില്‍ അണിയുന്നതിനും ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മറ്റൊരു മലയാളിയും കഴുത്തില്‍ ഒളിംപിക് മെഡല്‍ അണിഞ്ഞിരുന്നു. അതും ഹോക്കിയിലെ വെങ്കല മെഡല്‍. ശ്രീജേഷിനെ പോലെ തന്നെ അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഗോള്‍വല കാത്ത മറ്റൊരു വന്‍മതില്‍.

സർക്കാർ നൽകിയില്ലെങ്കിലും ശ്രീജേഷിന് ഒരു കോടി! ഷംഷീർ വയലിൽ വക; കേട്ടുമാത്രം പരിചയിച്ച തുകയില്‍ സർപ്രൈസ്ഡ്!

ഒരുപക്ഷേ, മലയാളികള്‍ മറന്നുതുടങ്ങിയ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്ക് എന്ന കണ്ണൂരുകാരനാണത്. പിആര്‍ ശ്രീജേഷിന് വിപിഎസ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു കോടി രൂപ കൈമാറാന്‍ കൊച്ചിയിലെ ചടങ്ങില്‍ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കും എത്തിയിരുന്നു. ശ്രീജേഷിനെ ഒരുകോടി കൈമാറുമ്പോള്‍ മാനുവല്‍ ഫ്രെഡറിക്കിനും ഒരു സര്‍പ്രൈസ് കാത്തുവച്ചിരുന്നു വിപിഎസ് ഹെല്‍ത്ത് കെയര്‍ സിഎംഡി ഷംഷീര്‍ വയലില്‍...

English summary

VPS Health Cares' 1 crore rupee prize money presented to PR Sreejesh and there was another big surprise hidden. Manuel Frederick, the first Olympic Medal winner from Kerala also honoured by presenting 10 Lakh rupees.