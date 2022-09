Kerala

oi-Ajmal MK

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഗവർണ്ണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും തമ്മിലുള്ള വാക് പോരില്‍ ഗവർണ്ണറെ പിന്തുണച്ച് കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിടി ബല്‍റാം. ഗവർണർ പല അസംബന്ധങ്ങളും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ബന്ധു നിയമന വിഷയത്തിൽ ഗവർണറുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികളെ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് തള്ളിപ്പറയാനാവില്ലെന്നാണ് വിടി ബല്‍റാം ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിക്കുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ പ്രിയ വർഗീസിന് മതിയായ യോഗ്യതയില്ല എന്നാണ് ആരോപണം. അർഹരായ മറ്റ് ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ തിരുകിക്കയറ്റുന്നത് അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവുമാണെന്നും ബല്‍റാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്ക് പോയിന്റിട്ടുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. ബല്‍റാമിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ..

English summary

VT Balram in support of Governor: 'Many nonsense is said but this cannot be dismissed like that'