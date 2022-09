Kerala

തിരുവനന്തപുരം: തുടര്‍ച്ചയായി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുകയാണ് കേരളം. പ്രളയത്തിന് ശേഷം മഴ പോലും പ്രവചനങ്ങള്‍ക്ക് പിടിതരുന്നില്ല. കൂടാതെ മേഘവിസ്‌ഫോടനങ്ങളും കൂമ്പാര മേഘങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും അടിക്കടിയായി മഴയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മിന്നല്‍ ചുഴലിയും കേരളത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുകയാണ്.

മിന്നല്‍ ചുഴലികള്‍ പതിവാകുന്നതിന് കാരണം മണ്‍സൂണിന് ഇടവേളകള്‍ വരുന്നതു കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. അന്തരീക്ഷം ചൂടു കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മിന്നല്‍ ചുഴലികള്‍ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ദൈര്‍ഘ്യവും വ്യാസവും ചെറുതാണെങ്കിലും ഇത്തരം ചുഴലികളെ പേടിക്കണമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്താണ് മിന്നല്‍ ചുഴലികള്‍ എന്ന് നോക്കാം.

