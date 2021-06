Kerala

കൊല്ലം: കേരള കിസ്സിഞ്ചര്‍ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ബേബി ജോണ്‍ നയിച്ചിരുന്ന പാര്‍ട്ടിയാണ് റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി എന്ന ആര്‍എസ്പി. പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായിരുന്ന കാലത്ത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആര്‍എസ്പിയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കല്‍പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

പിളര്‍പ്പുകള്‍ തളര്‍ത്തിയ പാര്‍ട്ടിയെന്ന് ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ ആര്‍എസ്പിയെ വിശേഷിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോള്‍, അത്തരം പിളര്‍പ്പിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയ്ക്കില്ല. പക്ഷേ, ഇക്കണക്കിനാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കില്‍ ആ പാര്‍ട്ടി തന്നെ നിലനില്‍ക്കുമോ എന്ന ഗൗരവപ്പെട്ട ചോദ്യവും ഉയര്‍ത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. പരിശോധിക്കാം...

