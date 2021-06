Kerala

കണ്ണൂര്‍: ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജ് കാലത്തെ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കെ സുധാകരന്റെ അഭിമുഖം ഉയര്‍ത്തിയ വിവാദം അവസാനിക്കുന്നില്ല. കെ സുധാകരന് പിണറായി വിജയന്‍ കൊടുത്ത മറുപടിയില്‍ ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ മക്കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്‍ സുധാകരന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നതാണത്.

സുധാകരന്റെ സുഹൃത്തും ഫിനാന്‍ഷ്യറും ആയ ഒരാളാണ് അക്കാര്യം തന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നും പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പിന്നീട് കെ സുധാകരനും രംഗത്തെത്തി. ആരാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമെന്നും എന്തുകൊണ്ട് പോലീസില്‍ പരാതിപ്പെട്ടില്ല എന്നും ഒക്കെ ആയിരുന്നു സുധാകരന്റെ ചോദ്യം. ആരാണ് പിണറായി വിജയനോട് അക്കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവരുടെ സമകാലീനനായി ബ്രണ്ണന്‍ കോളേജില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു നേതാവ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ നോക്കാം...

English summary

Who informed Pinarayi Vijayan about the kidnapping plan of K Sudhakaran- Choorayi Chandran reveals. He says that, it may be the Congress leader and Abkari KT Joseph, who as also a former student of Brennan College.