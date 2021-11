Kerala

oi-Ajmal MK

തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വീണ്ടും രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശവുമായി മുതിര്‍ന്ന് നേതാവ് പിപി മുകുന്ദന്‍. ഇപ്പോഴത്തെ നേതാക്കള്‍ക്കെല്ലാം മുന്‍പില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേതുടര്‍ന്നുണ്ടാകുന്ന മൂല്യച്യുതിയാണ് ഞാന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. അന്ന് ഞങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തനവുമായി പോകുമ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വീടുകളിലായിരുന്നു താമസം. എന്നാല്‍ ഇന്ന് വലിയ ഹോട്ടലുകളിലാണ് നേതാക്കളുടെ താമസം.

നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം വാഹനം ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ കൂടെയുള്ള അനുയായിക്ക് അതില്ല. അപ്പോള്‍ ടാക്സി വിളിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെയും കൂട്ടിപ്പോയാൽ ആ പ്രവർത്തകനൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാല്‍ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മനോരമ ഓണ്‍ലൈനി അനുവദിച്ച് പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിപി മുകുന്ദന്‍.

English summary

Will BJP workers believe if they say they will rule if they get 35 seats: PP Mukundan again criticizes