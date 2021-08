News

oi-Binu Phalgunan

ഹോക്കി ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വിനോദം. സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ എല്ലാവര്‍ക്കും ഇത് അറിയാം. എന്നാല്‍ ക്രിക്കറ്റിനേയോ ഫുട്‌ബോളിനേയോ പോലെ ഒരു സ്വീകാര്യത ഹോക്കിയ്ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നത് യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാണ്. ഒരുകാലത്ത് ലോക ഹോക്കിയിലെ മുടിചൂടാ മന്നന്‍മാരായിരുന്നു ഇന്ത്യ. എന്നാല്‍ പിന്നീട് ഹോക്കിയെ രാജ്യം വിസ്മരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

ഇന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കിയുടെ നല്ല കാലം തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ടോക്ക്യോ ഒളിംപിക്‌സില്‍ പുരുഷ ടീം 41 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം സെമിഫൈനലില്‍ എത്തി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സെമി ഫൈനലില്‍ എത്തി വനിതാ ടീമും ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഇരു ടീമുകളുടേയും പ്രകടനത്തില്‍ പലരും അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഹോക്കിയുടെ തിരിച്ചുവരവിന് വഴിവച്ചത് ആരാണെന്ന് കൂടി അറിയണം...

English summary

Once undisputed world champions, the stakes of Indian Hockey at international stage during the past three decades has been turbulent. Odisha CM Naveen Patnaik – The Man Behind Revival Of Indian Hockey.