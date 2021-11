ലുലു അധികൃതർ ഒടുക്കിയ നികുതി മൂന്ന് കോടി 50 ലക്ഷം; ടെക്നോപാർക്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് പ്രതിവർഷം ഒമ്പത് കോടി

Thiruvananthapuram

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മൂന്നുകോടി 50 ലക്ഷം രൂപയോളം നഗരസഭയിൽ നികുതിയടച്ച് ആക്കുളത്തെ വൻകിട കച്ചവട സ്ഥാപനമായ ലുലുമാൾ. ടെക്നോപാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ഏറ്റവുമധികം നികുതി ലഭിക്കുന്നത് ഇനി ലുലുമാളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ലൈബ്രറി സെസും സേവന നികുതിയും ഉൾപ്പെടെ 3,51,51,300 രൂപയാണ് കടകംപള്ളി സോണൽ ഓഫീസിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആക്കുളത്തെ ലുലുമാൾ കോർപ്പറേഷനിൽ ഒടുക്കിയത്.

സിനിമ തിയ്യേറ്ററുകൾ, വൻകിട ഹോട്ടലുകൾ, മാൾ സമുച്ചയത്തിൽ ഉയരുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കള്ള കളിസ്ഥലം, ഓഫിസുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അടുത്ത മാസം പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്ന ലുലു മാളിലുണ്ടാവുക. ഡിസംബർ 16ന് ലുലുമാളിൻ്റെ ആക്കുളത്തെ പുതിയ ഷോറൂമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും.

English summary

Lullumal, the largest retailer in Akkulam, had paid around Rs 3.5 crore in taxes to the corporation even before it started operations